李克强：进一步减轻企业税负 大幅降低企业非税负担

中国国务院总理李克强今天（5日）在北京向十三届全国人大一次会议作政府工作报告。在谈到对2018年政府工作的建议时，李克强说，进一步减轻企业税负，大幅降低企业非税负担。

中新社引述李克强指出，过去五年，中国率先大幅减税降费。分步骤全面推开营改增，结束了66年的营业税征收历史，累计减税超过2万亿元（人民币，下同，4200亿新元）。加上采取小微企业税收优惠、清理各种收费等措施，共减轻市场主体负担3万多亿元。

在建议2018年工作时，李克强表示，进一步减轻企业税负。改革完善增值税，按照三档并两档方向调整税率水平，重点降低制造业、交通运输等行业税率，提高小规模纳税人年销售额标准。大幅扩展享受减半征收所得税优惠政策的小微企业范围。大幅提高企业新购入仪器设备税前扣除上限。

此外，实施企业境外所得综合抵免政策。扩大物流企业仓储用地税收优惠范围。继续实施企业重组土地增值税、契税等到期优惠政策。全年再为企业和个人减税8000多亿元，促进实体经济转型升级，着力激发市场活力和社会创造力。

李克强说，大幅降低企业非税负担。进一步清理规范行政事业性收费，调低部分政府性基金征收标准。继续阶段性降低企业“五险一金”缴费比例。降低电网环节收费和输配电价格，一般工商业电价平均降低10%。

此外，深化收费公路制度改革，降低过路过桥费用。加大中介服务收费清理整顿力度。全年要为市场主体减轻非税负担3000多亿元，不合理的坚决取消，过高的坚决降下来，让企业轻装上阵、聚力发展。

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