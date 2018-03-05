马化腾谈“新四大发明”：微信全球月活跃用户破10亿

中国全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾今天（5日）在北京说，今年春节期间，微信全球月活跃用户首次突破10亿大关。

据中新社报道，十三届全国人大一次会议首场“代表通道”集中采访活动今天在北京人民大会堂举行，受邀出席的马化腾在回答记者提问时透露上述信息。

马化腾表示，改革开放是中国的一个伟大成就，人类历史上从来没有哪一个国家、哪一个时期，能在短短40年时间里，实现超过7亿人口的脱贫。中共十八大以来，中国经济增长质量不断提升，尤其他所处的互联网和科技领域，发展更加迅猛。

他举例说，全球10大互联网企业，中国占其四。在整个社会发展过程中诞生一个新名词，叫中国“新四大发明”：高铁、网购、移动支付和共享单车。刚刚过去的春节，微信在全球月活跃用户首次突破10亿大关，这是一个了不起的数字。

马化腾从1984年开始，在深圳学习工作生活30多年，他自称“是深圳特区发展的一个见证者、亲历者，也是受益者”。

据介绍，腾讯从20年前的五人小企业发展到现在的4万多员工、市值突破5000亿美元（6606.1亿新元）。深圳从改革开放前的小渔村，成长为现在的国际化大都市，2017年GDP突破2.2万亿元人民币（4600亿新元），见证了改革开放的成功。

马化腾说：“未来，我想用科技创新来推动改革开放进一步发展。”同时，他也希望其处在的粤港澳大湾区，能够在“一带一路”中扮演更加重要的角色。

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