陈小鲁告别式 习远平亲赴三亚吊唁

中国开国元帅陈毅之子、著名“红二代”陈小鲁上周三晚（28日）突因心脏病在海南三亚去世，享年72岁。其告别仪式昨天（4日）在三亚举行，300多位亲友赶往参加，其中包括中国国家主席习近平的弟弟习远平。

《星岛日报》今天（5日）的报道也引述消息称，习近平在“两会”（全国人大与全国政协年会）期间向陈小鲁妺夫、国务院港澳办前主任王光亚表示慰问，指陈小鲁是他多年朋友，希望家属节哀，处理好后事。

据报道，中纪委前书记王岐山、前国家副主席曾庆红，以及邓小平女儿邓榕等“红二代”昨天均送去花圈。

告别仪式昨早10时在三亚的解放军301总医院海南分院举行。陈小鲁妻子、解放军大将粟裕之女粟惠宁，以及其子陈正国、儿媳李斐妍；陈小鲁的大哥陈昊苏等出席了仪式。

告别大厅高挂“亲爱的小鲁永远在我们心里”横幅，前方摆放着亲人敬献的花篮，四周是生前好友敬送的花圈。

家人发布的纪念册引用了陈小鲁的自评：“我这个人，也无足轻重，就是潇洒一点，追求自由的人格，仅此而已。”据悉，陈小鲁骨灰运返北京后，或再举办悼念活动。

据报道，习近平的弟弟习远平亲赴三亚吊唁，慰问陈小鲁家人。

此外，微信公众号“时事前沿”昨天引述北京消息称，习近平在刚结束的两会会议后，走到王光亚的身边，紧紧握着王光亚的手，说：“小鲁是我多年朋友，听闻小鲁去世，深表关注，希望处理好后事！家属节哀！”王光亚是陈毅女儿陈姗姗的丈夫。

中共政治局前常委王岐山及妻子姚明珊也送去花圈。微信公众号“永远的新三届”称，陈小鲁离世后次日，王岐山致电表达哀悼，并对消息“深感震惊”。

前国家副主席曾庆红、邓小平女儿邓榕、薄一波之子薄熙成等均送来花圈。陈昊苏在仪式上发言，感谢到三亚送弟弟最后一程的朋友。

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