张志军回应“民间武统声音高涨”：和平统一符合两岸同胞利益

中国2018年全国两会第二场“部长通道”3月5日上午在十三届全国人大一次会议开幕会结束后开启，工信部部长苗圩等6位部长接受中外记者采访。

据央视新闻客户端报道，国台办主任张志军：两岸关系陷入政治僵局，原因在于什么不言而喻大家已经看的很清楚了，责任完全在台湾当局这一方。因为我们多次讲过，大陆的对台大政方针不会因为台湾政局的改变发生变化。我们始终坚持在“九二共识”的基础上来推进两岸关系和平发展。但是改变两岸关系政策的是台湾当局，就造成了两岸关系政治僵局这种局面。

所以我们也经常强调，只有回到“九二共识”这个政治基础，两岸关系和平发展良好局面才能得以维护，两岸关系上空这片乌云才能被驱散，才能真正拨云见日。

关于统一，这是所有中华儿女的共同愿望，也是中华民族的根本利益所在。

两岸同胞是打断骨头连着筋的，是血浓于水的一家人。所以和平方式实现祖国统一最符合两岸同胞的根本利益，这也就是为什么我们始终坚持将以最大的诚意，尽最大的努力去争取和平统一的前景。

但是我更要强调的是针对台湾今天出现的一些极其消极的动向要讲一句话，如果有人错判形势，执意推动台独分裂，要想拆房毁田，拆毁我们这个家，包括台湾同胞在内的所有中国人都绝不答应，整个中华民族也绝不会答应，他们这样做也必定是徒劳的。

我们有坚定的意志，有充分的信心，更有足够的能力来遏制住各种形式的台独分裂行径。



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