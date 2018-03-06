政协委员巩富文呼吁将塑料餐盒纳入“限塑令”

十年前，一项自上而下的限塑法令正式生效，旨在遏制日益加剧的白色污染。然而，十年来，“限塑令”成效甚微。

据法制日报报道，“当前迫切需要在制度上完善细化限塑令，在实践层面上增强其执行力、强制力。”全国政协委员、陕西省高级人民法院副院长巩富文在接受《法制日报》记者采访时呼吁。

《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》发布于2007年12月31日，简称为“限塑令”。巩富文调研发现，作为一项自上而下的法令，“限塑令”并没有深入到中国消费市场的各个角落。在“限塑令”实施过程中，尽管对正规超市的监督管理相对严格，但受益于塑料袋有偿使用，兜售塑料购物袋成为不少超市的一项重要收益，“限塑令”沦为了“卖塑令”。

巩富文分析称，由于缺乏足够的配套制度和鼓励、惩罚手段，“限塑令”对减少生产和使用者没有奖励到让其心动，也没有对违规者罚到让其心痛。

“限塑令”根据当时消费领域包装制品的情况，仅仅针对塑料购物袋进行限制。近年来，随着电商、快递、外卖等行业发展，中国消费形态发生重大变化，塑料餐盒、塑料胶带、塑料包装袋的消耗量迅速上升，这些行业产生的“塑料垃圾”激增，在部分地方甚至已经超过超市、商场、集贸市场等传统商品零售场所塑料购物袋的用量。

巩富文认为，解决新行业产生“塑料垃圾”过多过滥问题已刻不容缓，应尽快将快递包装袋、塑料餐盒等纳入“限塑令”的限制范围，防止造成监管盲区。

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