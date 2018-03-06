中国提醒旅行者注意防范西非拉沙热

针对西非拉沙热疫情，中国国家质量监督检验检疫总局5日发布公告，提醒旅行者注意防范。

据中新社报道，根据世界卫生组织和尼日利亚疾病预防控制中心通报，近期尼日利亚、利比里亚、贝宁等国家暴发拉沙热疫情。尼日利亚2018年以来截至2月25日共报告1081例疑似拉沙热病例，其中确诊317例，死亡90例；利比里亚从2017年1月1日至2018年1月23日共报告91例疑似病例，其中确诊33例，死亡15例；贝宁从2018年1月8日至2月19日共报告23例疑似病例，其中确诊5例，死亡8例。

针对上述国家的拉沙热病疫情，国家质量监督检验检疫总局提醒：来自上述国家的人员，如有发热、头痛、肌肉痛、呕吐、腹泻、腹痛、口鼻出血等症状，入境时应主动向出入境检验检疫机构申报，并配合开展体温监测、医学排查、采样检测等检疫查验工作；前往上述国家和地区旅行的人员要避免接触鼠类和拉沙热病例；旅行中或旅行后3周内出现拉沙热相关症状者，需立即就医，并向医生说明近期的旅行史，以便得到及时的诊断和治疗。

拉沙热是一种急性病毒性出血热疾病，通过接触被啮齿动物尿或粪便等排泄物污染的食物、物品而感染，也可通过人和人之间接触传播及实验室感染。潜伏期为6至21天，其主要症状为发热、乏力、头痛、咽痛、肌肉痛、胸痛、恶心、呕吐、腹泻、咳嗽和腹痛等。严重时可出现面部肿胀、肺腔积液、口腔、鼻腔、阴道或胃肠道出血、蛋白尿、休克、癫痫发作、昏迷等。约80%的感染者并不表现出任何症状，目前尚没有疫苗可以预防。

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