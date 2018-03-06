杭州重病大熊猫仍在救治 危险未解除

3月2日，杭州4岁大熊猫突发重病。动物园大熊猫“成就”被确诊为“急性胃扩张伴胃大量积食潴留”，并进行了4个小时的手术，手术后48小时内，大熊猫已经出现3次非常严重的胃液返流。目前“成就”的生命危险警报仍未被解除。

据北京青年报报道，杭州动物园共有两只大熊猫。其中，大熊猫“成就”出生于2014年7月18日，2016年9月从成都大熊猫繁育研究基地经过国家林业局审批后来到杭州动物园参与科普教育展示。出生时体重达212克，今年2月23日“成就”体重为115公斤。“成就”从小毛色为灰色，外号“小灰灰”，随着慢慢长大变得黑白分明。性格外向活泼、聪明机智，爱吃苹果，擅长爬树。

2月24日下午，饲养员发现大熊猫“成就”出现行为异常，主要表现为食量减少和倦卧，杭州动物饲养管理人员和兽医第一时间赶到现场进行检查，并将相关信息及时通报给成都大熊猫繁育研究基地。经过杭州动物园和成都大熊猫繁育研究基地双方团队的分析，初步诊断为大熊猫排粘反应。

3月2日早上，成都大熊猫繁育研究基地第二批专家到达杭州动物园后，立即组织开展诊疗分析会，根据“成就”的行为表现、前期检查结果和治疗后动物反应情况，基本判定为上消化道梗阻。

为进一步确诊梗阻部位，3月2日下午，治疗团队赴浙江大学附属邵逸夫医院，与医院专家再次进行会诊，并通过B超和腹腔镜探查，“成就”最终被确诊为：急性胃扩张伴胃大量积食潴留，并确定对“成就”采取胃切开术排除胃积食潴留治疗方案。手术从当天下午17点开始，历时4小时后顺利完成，术后及时运回杭州动物园进行专门的术后治疗与护理。

据工作人员介绍，尽管成都大熊猫繁育研究基地和杭州动物园组成的联合抢救团队24小时昼夜不停的抢救治疗和精心护理，但手术后48小时内，大熊猫“成就”已经出现3次非常严重的胃液返流。尽管3次胃液返流被成功化解，但目前“成就”的生命危险警报仍未被解除。接下来的时间里，是否还会出现胃切口缝合瘘以及其他术后并发症都还很难判断。

据介绍，大熊猫的急性胃扩张伴胃内大量积食潴留在圈养大熊猫历史上国内外尚无文献报道，对于该病的诊疗尚无成功经验可以借鉴。

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