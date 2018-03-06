中国移动支付 去年破202兆元

中国人民银行5日表示，2017年中国移动支付业务金额202.93兆元（人民币，下同），共375.52亿笔。

据中通社报道，中国央行5日公布了2017年中国支付体系运行总体情况，数据显示，2017年，内地移动支付业务量保持较快增长，移动支付业务375.52亿笔，金额202.93兆元，同比分别增长46.06%和28.80%。

中国央行指出，统计显示，2017年，全国支付体系运行平稳，社会资金交易的规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。

据了解，移动支付被中国网友称为中国“新四大发明”之一，它根植于中国的经济体量和民衆活跃的消费能力。伴随着科技的发展，移动支付不仅带来消费体验的升级，也催生出新的经济形态。

此外，移动支付还应用在了今年的春运“大考”里。有报道称，2018年春运，中国各地运管部门通过大数据精准监管、支付多元便捷等方式，让中国春运迈入“智能新时代”。其中，为方便乘客购票，江苏省116个二级以上汽车客运站实现了客票无纸化。

同时，这种便捷的支付方式也成功打入海外，此前，日本三大银行相继宣布要取经中国，构建二维码结算体系，建设无现金社会。

此外，在现金交易率为80%的新加坡，已逐步推广二维码支付，并计划实施统一的二维码标准，解决银行、消费者、政府在接触二维码支付时遇到的各种麻烦。

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