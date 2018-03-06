大陆惠台31政策 赖清德：最终目标是并吞台湾

台湾行政院长赖清德今天在立法院答询时说，中国（大陆）政策不管是惠台政策或是九二共识等，最后目标都是并吞台湾，希望国人了解这点。

据台湾联合报报道，民进党立委邱志伟今在立法院总质询提到，中国（大陆）对台政策愈来愈有侵略性、针对性，他们对主权立场强硬，但政策柔软，最近传国台办移到港澳办，邱志伟建议，台湾是否也应该强硬态度反制，像是把陆委会移到外交部之下，或是把陆委会移到外交国防委员会之下。

对此，陆委会副主委林正义表示，台湾因应中国大陆不是孤立的，还有很多国际奥援，政府的整个陆委会、外交部、国家安全会议政府都是一体的，因应中国大陆的挑战，会有详细的跨部会解决。

邱志伟质疑，大陆对台政策软硬兼施，在主权强硬，政策软性，像是近来的惠台31政策，但台湾反制力道却太软弱，只能被动保守地谴责，希望可以适度主动，像是增加台湾军备国防预算等作为。

对此，赖清德补充，台湾因应大陆惠台31政策有两层面，一是务实层面，另外是策略层面，行政院副院长施俊吉已成立专案小组检讨。中国（大陆）最后目标是并吞台湾，不管是九二共识或是其他方式惠台，本质上是利中政策，“最后目的是并吞台湾，国人要清楚这点”。



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