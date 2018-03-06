成龙：扶贫攻坚 艺人责无旁贷

据人民日报客户端报道，连任三届的中国全国政协委员成龙说，自从国家从2013年提出精准扶贫的重要指示以来，习近平在党的十九大报告中再次把扶贫工作提高到新的战略高度。2018年是贯彻十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、脱贫攻坚的关键之年，让贫困地区人口同全国一道进入全面小康社会，是中共的庄严承诺，是最重要的政治任务，也是最大的民生工程。

“在这个面向未来的国家战略中，我们演艺人要参与到中间去，成为扶贫力量的尖兵，发挥演艺人的社会影响力。”他认为，组织影视艺人参与扶贫攻坚战，让文艺界与国家战略同呼吸，能够对社会起到良好的推动效应。“影视艺人作为高度关注群体，在参与扶贫攻坚战的过程中，能以各自的影响力吸引社会的关注，吸引各界力量一起深度参与进来，也能以更健康的公益形像引领粉丝的正确社会价值观，起到良好的带头作用。”

成龙建议，应当以国家对口扶贫的贫困县作为脱贫攻坚的核心目标，组织影视艺人代表认真调研，并针对性实施扶贫计划，做好物质调配，做到真正意义上的精准扶贫。

同时，他更加强调，扶贫不仅要物质扶贫，更重要的是精神扶贫。“要以对口的贫困县为依据，由影视艺人分组根据贫困县的相关故事创作精准扶贫的电影，通过影片推广宣传，吸引社会资源，实现扶贫脱贫。”他认为，影视艺人所参与的扶贫项目是长期战略，要始终履行义务与责任，要持之以恒，深度关切，逐步提升扶贫工作水平。

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