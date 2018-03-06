何立峰：中国中等收入群体逾4亿人居世界第一

中国国家发改委主任何立峰在十三届全国人大一次会议记者会上透露，不完全统计，中国中等收入群体有4亿多人，位居世界第一，这为中国培育自己的市场，创造了越来越好的环境和条件。

据中新社报道，何立峰在谈到去年中国经济时总结称，2017年，中国经济形势可圈可点之处很多，经济发展较为平稳，供给侧结构性改革力度前所未有，绿色发展取得很大进展。

平稳方面，一季度、上半年、前三季度、全年经济增长速度都是6.9%，非常平稳，而且与之相关的各项实物量指标，包括发电量、运输量，还有财政收入和货币供应量等，这些匹配的指标发展均非常平稳，这表明中国经济协同性、整体性良好。

供给侧方面，新兴产业特别是现代服务业的发展速度非常快，对经济增长贡献率达到58.8%，这使第三产业在三产当中的比重达到51.6%。

绿色发展方面，单位GDP能耗下降了3.7%，其他领域生态文明建设和环境保护的工作力度也是空前的，环境质量逐渐向好的方面稳步发展。

此外，何立峰介绍，去年，中国又超过了“两个一千万”，一个是城镇新增就业实现了1351万人，这在中国历史上是第一次；另一个是1289万贫困人口脱贫，这1289万贫困人口相对于过去来说是贫中之贫、困中之困，实现在现行标准下脱贫非常不易。

何立峰表示，综合作用的结果使中国经济在去年平稳健康、可持续发展，充分说明中国经济有活力、有潜力、有后劲，而且有非常大的韧劲。

“中国现在有近14亿人口，迅速成长的中等收入群体，不完全统计有4亿多人口，现在是按国别来算，位居世界第一，而且还在迅速增长中。这就为中国培育自己的市场创造了越来越好的环境和条件。”何立峰说。

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