中国国家旅游局重视解决景区如厕问题

中国全国政协委员、国家旅游局局长李金早5日说，厕所问题是中国文明发展的短板，也是广大游客反映、批评、诟病最多的，问题相对集中的地方。很多国内外游客到景区旅游不敢喝水、不敢吃稀饭、不敢跑远路，就是因为厕所。在这种情况下，厕所不是小事。

据中时电子报报道，李金早5日在参加全国政协十三届一次会议小组讨论时，以厕所革命为例谈到了过去五年中的变化，他指出，这都是改善民生非常具体的细节。厕所革命发起的时间不长，但发展迅速，今后还要在全国推开，不光旅游部门，城建、农业、交通等部门也要参与。

至2017年年底，中国共新建改扩建旅游厕所7万座，超额完成三年行动计划5.7万座的22.8％。2018年，全国将新建改扩建2.4万座旅游厕所，未来三年完成6.4万座旅游厕所建设任务。

针对过去五年旅游方面的成就，李金早分享了一个资料——2017年国内游客50亿人次。这是个天文数字，说起来好多人不相信。

“2017年中国旅游收入4.57兆元人民币，比五年以前翻了一番。出境游客1.3亿人次。”他表示，旅游作为消费性的一个產业，对相关產业的拉动力之大显而易见。比如对交通，50亿这么大规模的人次，游客需要高铁、飞机等出行，还有餐饮、旅店等。

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