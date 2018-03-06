发改委：今年将把自贸区外商投资负面清单逐步扩大到全国

中国国家发改委副主任宁吉喆今日在北京表示，2018年中国将进一步修订外商投资负面清单，把自贸区试行的外商投资负面清单逐步扩大到全国。促进外资企业与内资企业全方位实行公平竞争，严格保护外资企业知识产权，切实保护外资企业合法权益。

据中新社报道，十三届全国人大一次会议举行记者会，宁吉喆在答问时表示，去年中国吸引外商直接投资达到了1310亿美元，居世界第二。改革开放40年来，外资已经成为中国经济的一个重要组成部分。

宁吉喆举例称，在进出口方面，外资企业进出口接近全国进出口总额的50%；在工业产值方面接近全国的25%左右；在税收方面提供20%左右的全国税收；在就业方面提供了约10%的就业。

“改善投资环境仍然在路上”，宁吉喆说，应当清醒地看到，改进完善投资环境还需要继续下大力气，出硬的措施。针对此，他介绍了三方面内容：

一是大幅度放宽市场准入。2018年发改委将会同国务院有关部门进一步修订外商投资负面清单，把自贸区试行的外商投资负面清单逐步扩大到全国，大幅提高服务业开放水平，全面放开一般制造业，在一些领域放宽或取消外资股比限制，放宽或取消经营范围的限制。

二是大力度推动投资便利化，进一步简化外商投资企业设立的手续，推广实行工商登记和商务备案一口办理。简化企业生产经营相关行政审批，压缩消防、环评、用地审批、水电气接入、进出口通关的时间。促进外资企业与内资企业全方位实行公平竞争，严格保护外资企业知识产权，切实保护外资企业合法权益。制定外资基础性法律。

三是大范围吸引外资进入。加大西部地区、内陆地区、沿边地区开放的力度，向中西部地区、东北地区转移的外商投资企业享受国家支持产业转移与加工贸易的资金、土地等优惠政策，允许地方政府在法定权限范围内制定出台招商引资的优惠政策。实施境外投资者境内利润再投资递延纳税，全面复制推广自贸区经验，探索建设自由贸易港。

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