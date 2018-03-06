济南发布养犬通告：外出遛狗时狗绳最长1.5米

日前，济南市公安局发布《关于加强养犬管理的通告(征求意见稿)》(以下统称《通告》)称，市民外出遛狗时狗绳最长为1.5米，而且必须携带犬粪清除物品，对两年内受过三次处罚的，将没收犬只，五年内禁止养犬。

据济南日报报道，《通告》指出，任何个人和单位养犬应当遵守社会公德，不得妨碍他人正常生活，不得侵害公共利益和他人合法权益。绕城高速公路环线以内的个人和单位养犬，必须到居住地(住所地)的区公安分局指定地点办理初始登记和年度登记。绕城高速公路环线以内，除盲人饲养导盲犬、肢体重残的残疾人饲养扶助犬外，严禁任何个人饲养大型犬、烈性犬。

养犬人携犬出户必须遵守下列规定：携带养犬登记证，为犬只系挂号牌，由完全民事行为能力人用束犬链(绳)牵领，主动避让他人和车辆;束犬链(绳)最长不得超过1.5米;携带清除犬粪的物品，及时清除犬粪;不得携犬进入机关、学校、医院、幼儿园和公园、景区、广场等文化、娱乐、健身场所，以及宾馆、饭店、市场、商店等公共场所;不得携犬乘坐公共交通工具;不得携犬和放任犬只在泉池、泉渠及其他公共水域内洗澡、游泳。

社区居委会应当配合有关部门做好养犬管理工作，依法调解因养犬行为引起的邻里纠纷;倡导社区居委会或业主委员会依法制定居民养犬公约，并监督执行。

《通告》倡导机关、学校、医院、公园、广场、场馆等场所设立“禁止携犬进入”提示牌，劝阻违规携犬进入行为，经劝阻不听的可向公安机关举报，由公安机关依法查处。违反本通告的，或者阻碍行政机关依法执行职务的，由公安机关依法予以处罚。

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