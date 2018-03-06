深圳市长：去年研发投入占GDP4.13%，与以色列等相当

“去年，深圳研发投入超过900亿元，占GDP比重为4.13%，相当于（研发投入占GDP比重）世界排名第一、第二的以色列和韩国的水平。”今天上午，十三届中国全国人大一次会议广东省代表团召开全体会议，深圳市委副书记、市长陈如桂在发言中谈到了深圳在科研创新方面的成绩。

据澎湃新闻报道，“十八大以来，深圳地区生产总值从1.3万亿增长到2.2万亿，接近翻了一番，超过新加坡，位居亚洲前四。”陈如桂表示，近年来深圳的新兴产业以年均20%的速度在增长，去年新兴产业增加值占GDP比重超过40%，“与此同时，万元GDP能耗、水耗持续下降。”

谈及未来的深圳发展，他提出了三点想法。

第一，建议建立国家层面的粤港澳大湾区统筹协调机制，加快推动香港、广州、深圳等城市的空港、海港、高铁、城轨、地铁等基础设施互联互通，支持大湾区建设成为世界级的城市群。

第二，建议国家在深圳等创新型城市建立新技术应用试验区，率先开展新技术、新产品的准入、标准、定价、认证等试点，及时建设国家级的检测平台、认证中心，加速新技术产业化进程。

第三，建议国家支持深港共同建设科技创新特别合作区。他表示，去年深港双方已签署协议，在深港河套地区及周边区域规划建设深港科技创新特别合作区，因此建议国家支持在这个地区实施特殊的人才引进、科研设备进口、技术转移等许可政策，打造粤港澳大湾区创新合作新平台。

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