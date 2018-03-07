大陆惠台 赖清德：最后目标是并吞台湾

中国大陆公布31项惠台措施，台湾行政院长赖清德昨天（6日）在立法院表示，中国大陆推动九二共识与惠台措施，都只是战略手段而已，本质上仍是利中政策，最后目标都是并吞台湾，他希望国人清楚这点。

台湾联合报报道，民进党立委邱志伟昨天在总质询指出，大陆对台政策越来越有侵略性和针对性，对岸对主权立场强硬，但政策柔软，包括外传国台办将移到港澳办，及日前公布的31项惠台措施。他建议，台湾也可以将陆委会移到外交部之下，或是把陆委会移到外交国防委员会之下，要有政策作为，否则是软弱、被动，“不能被欺负着玩。”

对此，陆委会副主委林正义回应，台湾因应中国大陆并非孤立，还有很多国际奥援。他也说，陆委会、外交部及国家安全会议都是一体的，因应中国大陆的挑战，会由跨部会共同解决。

赖清德表示，台湾因应大陆惠台,31项措施，有两层面的应对，一是务实层面，另外是策略层面，行政院副院长施俊吉已成立专案小组检讨。他强调，“中国最后目标是并吞台湾，不管是九二共识或是其他惠台方式，这些程序都只是战略手段而已，本质上仍是利中政策，最后目的是并吞台湾，国人要清楚这点。”

邱志伟也质疑，中国大陆对台政策软硬兼施，在主权强硬，政策软性，但台湾只能被动保守地谴责，希望可以适度主动，像是增加台湾军备国防预算等作为。

赖清德说，从历史看，若国防军备预算高就会打胜仗，“那历史就要改观。”他说，台湾面对中国武力并吞威胁下，战略上是不退阵，并结合国际社会区域和平及民主稳定价值联防；他也允诺，台湾国防预算会增加，不足的话由特别预算支应。

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