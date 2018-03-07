胡润：无锡去年房价涨幅继续“领跑”中国、全球第二

胡润研究院日前发布的《2017年度胡润全球房价指数》显示，2017年中国楼市受各地限购政策影响而持续降温。尽管如此，无锡以18.2%的房价涨幅“领跑”中国，且全球排名比2016年上升两个名次，居第二位。全球房价涨幅较上一年度有所放缓。

据中国新闻网昨天（6日）报道，2017年中国楼市涨幅的城市排名发生变化。无锡依旧领跑中国房价涨幅，全球排名第二，涨幅从34.3%下降到18.2%，但这两年累计增长近六成。合肥、广州、厦门、郑州、南京、惠州位居全球前10。

从一线城市来看，北京和上海分别比上一年度下降13和20位，广州上升九位，但上一年度房价飞涨的深圳却跌出前50名。

另据中时电子报等媒体报道，房价涨幅前50名的城市共来自16个国家。其中中国最多，有24个城市，遥遥领先第二名美国、德国及加拿大的四个。

榜单还显示，冰岛首都雷克雅未克跃居全球房价涨幅第一，涨幅达18.8%。美国圣何塞位居第四，加拿大温哥华位居第10。

另一方面，中新网指出，一同发布的《2017年度胡润海外置业投资回报指数》显示，温哥华成为全球置业投资回报最高的城市，加拿大维多利亚位居第二，英国伯明翰排名第三。

受美元汇率下跌影响，美国上榜城市数量略少于去年，但全球前50名中美国依然占到11席居首。其次是英国七个，德国、澳大利亚和加拿大各有四个，中国仅有香港一个城市上榜。

据报道，“海外置业投资回报指数”是中国高净值人群最主流的、大陆以外置业地区的房价年涨幅、租金回报率，以及当地货币兑人民币涨幅的总和。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，接下来的几年，中国高净值人群的投资肯定更加国际化，地产或是他们的投资首选。

次报告中的指数变化对比的是2017年12月31日与2016年12月31日这一年来的数据。今年是胡润研究院连续第二年发布上述两个指数。

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