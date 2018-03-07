网易、阿里互授音乐版权 内地三巨头“握手言和”

网易云音乐与阿里音乐昨天（6日）共同宣布互授版权，至此，网易、阿里、腾讯等内地“三巨头”在其王牌音乐平台的版权完成了两两互授。

据中通社报道，中国网易云音乐与阿里音乐昨天共同对外宣布，双方达成音乐版权互相转授权的合作。

双方表示，此次携手合作，目的是希望共同探索音乐平台如何建立起更加良好有效的网络音乐版权授权、合作和运营模式，为广大用户更好地提供音乐作品和服务。

此次版权互授之前，在中国国家版权局的积极推动下，腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致。双方相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上，并商定进行音乐版权长期合作。同时，也积极向其他网络音乐平台开放音乐作品授权。

国家版权局此前强调，对网络音乐作品应全面授权、避免独家授权。当局也先后约谈内地主要网络音乐服务商和主要音乐公司，要求促进网络音乐全面授权、广泛传播，探索建立符合中国市场规律和国际惯例的网络音乐版权授权和运营模式。

据悉，内地在线音乐市场的大部分市场份额，近几年由腾讯音乐、阿里音乐和网易云音乐三家占据。为了获取更大市场，“三巨头”之间围绕音乐版权一度争得“面红耳赤”。

有分析指出，目前后版权时代已经来临，巨头的目光将转向更多元的纬度。各家互联网平台的商业模式、用户运营、社交氛围或成为下一个寻求突破的目标。

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