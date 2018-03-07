香港继“广东计划”后推“福建计划” 长者居闽养老可获津贴

香港特区政府社会福利署昨天（6日）宣布，将于4月1日起推行“福建计划”，并由即日起接受申请，让65岁或以上、选择移居福建并符合申请资格的香港长者，无须每年回港，即可领取每月1345元（港元，下同，226.35新元）高龄津贴。

据中通社报道，申请人须年满65岁或以上，已成为香港居民最少七年，并于紧接申请日期前，连续居港最少一年。此外，没有领取其他政府津贴或综合社会保障援助。

65至69岁单身申请人，入息和资产限额分别为7820元和33.4万元，已婚夫妇分别为约1.2万元和50.6万元。

70岁或以上申请人则不设入息和资产规定。如申请人是公屋住户，则须在离港前交回所租住的公屋单位。

社署发言人表示，“福建计划”参照“广东计划”的安排，津贴金额会每年根据既定机制作出调整。

在计划推行首年，社署会作出一次性特别安排，让已移居福建并符合资格、但未符合在紧接申请日期前，连续居港最少一年规定的长者，毋须先回港居住一年也能受惠。

该发言人指出，社署已委任香港国际社会服务社为“福建计划”的代理机构，负责协助基于健康理由，未能回港办理申请手续的长者完成申请、进行会面和个案覆检，以及处理查询等。

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