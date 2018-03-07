吴敦义：国民党应团结一致 从基隆赢到垦丁

中国国民党黄复兴党部昨天（6日）中午举行退将春节联谊餐会，党主席吴敦义在会中批评当前的民进党政府“左支右绌”。他呼吁国民党团结一致，“从基隆到垦丁”都要赢得可观的选票和席次，才有机会在2020重返执政，拨乱反正。

中通社引述吴敦义指出，国民党现在是在野党，除了要对人民永远真诚服务外，也要善尽监督执政党的任务。

他炮轰现在的执政党，不能缔造廉能有效率，也无法缔造繁荣均富的经济，推动的军公教年金改革，也引起社会不同评价。同时，造成社会很多的对立和不和谐，更不用谈从520至今，大部分的两岸机构都陷入对岸“已读不回”的窘境。

吴敦义表示，由于民进党当局能源政策的不周到，让台湾陷入缺电危机。原能会日前虽然通过重启核二厂二号机，但核二厂已停机超过600天，根据原能会规定凡停机超过1年，就应永久停机。因此，已经有反核团体去按铃申告，可见民进党当局的能源政策已左支右绌，无法让能源平衡、电力充足。

他指出，现在台湾电力备载容量只有3.17%，就算核二厂重启也只能增加3个百分点。

此外，吴敦义批评民进党政府连蔬菜也供应不足，让民众买不到卫生纸，无法符合人民希望。他表示，国民党在野但也应该负起责任，要更有效率监督当局，改善施政符合人民需求。

吴敦义称，如果执政党还是依循其错误政策，国民党就更应该要奋发图强，在2018年从基隆赢到垦丁，赢得更多县市的执政机会，进而让国民党在2020年奋起团结，重返执政，要把民进党政府的错误政策拨乱反正。

此外，也缔造一个廉能的政府、公益和谐的社会、繁荣进步的经济、和平稳定的两岸关系。

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