缪德生走了 台八百壮士：为了捍卫中华、反“台独”

台湾退役上校、蓝天行动联盟秘书长缪德生上月27日因参与反年金改革抗争，在攀爬立法院外墙时不慎踩空摔落，头部重创一直昏迷，家属前天（5日）同意拔管让缪德生离世。反年改团体“八百壮士”昨天（6日）则表示，缪德生的牺牲不是只为了军人年金改革，而是为了捍卫中华、反“台独”。

据中通社报道，蓝天行动联盟、泛蓝联盟、八百壮士、陆军官校校友总会四个单位，昨天上午联合在立法院外的“八百壮士”帐篷召开记者会。包括缪德生家属发言人罗睿达、蓝天联盟主席武之璋、“八百壮士”副指挥官吴斯怀等10多位退役军人与会。

蓝天联盟主席武之璋在记者会上哽咽落泪。他说，缪德生除了参与反年金改革抗争外，在近两年的陈抗活动几乎无役不与，包含历史课纲、二二八等各种抗争活动都参加，全冲在第一线，也都受伤、被起诉、被移送，说他是因为年金，是太小看缪德生。

武之璋痛批，蓝营的领袖和群众，很多人已经麻木不仁。缪德生希望用他的行动能够让民进党反省，唤醒蓝营麻木不仁的灵魂。

武之璋也指出，缪德生奋斗的目标就是“捍卫中华、反台独”，但有媒体却一再的污蔑他。缪德生摔伤当天，有电视台主播在谈话节目造谣，还说缪的家属将提告。但事发至今，警方和立院都没有必要负责，因此家属至今也未讲提告二字；而该电视台主播绘声绘影的造谣，将全力对她提告。

“八百壮士”副指挥官吴斯怀则强调，“你们真的认为我们就是为了点年金走上街头的吗？我们是为了反对‘台独’撕裂中华民族，反对消灭中华文化，反对羞辱军人尊严”，呼吁外界别再污蔑缪德生上校与他们。

吴斯怀也质疑说，“台湾都没有人性了吗？”当一个人为公众利益牺牲，还有网民在网络上酸言酸语。他们应将心比心，恳请各界给缪德生家属一点空间，遏止酸言酸语。

免费阅读30天