肖捷：违法违规举债发现一起查处问责一起

中国财政部部长肖捷今天（7日）表示，将继续采取“开前门”和“堵后门”并举的措施，进一步规范和加强地方政府债务管理，完全能够确保不发生系统性风险。

据新华社报道，十三届全国人大一次会议今天举行记者会，邀请财政部官员就“财税改革和财政工作”相关问题回答中外记者提问。肖捷在会上作出上述表示。

他表示，截至2017年末，中国政府债务余额为29.95万亿元（人民币，下同，6.23万亿新元）。其中，中央财政国债余额13.48万亿元，地方政府债务余额16.47万亿元。中国政府负债率即用债务余额除以GDP所得出的比例是36.2%，该比例比2016年的36.7%有所下降。

肖捷说：“按照这样一个比例，我国政府的负债率低于国际社会通用的所谓60%的警戒线，也低于其他主要经济体和一些新兴市场国家的负债水平。”

他指出，未来几年中国政府的债务风险指标水平与2017年相比，不会发生明显的变化。

肖捷表示，中国政府高度重视政府债务管理工作，在新预算法实施后连续出台了一系列政策措施，初步形成了地方政府债务的闭环管理体系。发行地方政府债券是地方政府举借债务的唯一合法形式，对于各类违法违规举债问题，发现一起、查处一起、问责一起。

据肖捷介绍，下一步，在“开前门”方面将考虑合理增加债务规模，同时合理确定分地区的地方政府债务限额，稳步推进专项债券管理改革。

在“堵后门”方面，也将严格执行预算法和担保法，从严整治无序举债乱象，严格落实地方政府的属地管理责任，债务人和债权人依法合理分担风险，并加大督查问责力度，做到终身问责、倒查责任。

肖捷说：“我们相信，通过这些措施，在各方面的共同努力下，完全能够确保不发生系统性风险。”

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