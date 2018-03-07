肖捷：中国今年实施积极财政政策仍保持较强力度

中国财政部部长肖捷今天（7日）表示，虽然今年中国的财政赤字率比上年有所降低，是近年来首次下降，但积极财政政策的取向没有变。赤字率有所下降与中国经济稳中向好、财政状况不断改善相吻合，同时也将为中国经济长远发展和实施有效的宏观调控留下更大空间。

据新华社报道，十三届全国人大一次会议今天举行记者会，邀请财政部官员就“财税改革和财政工作”相关问题回答中外记者提问。肖捷在会上作出上述表示。

他表示，今年预算安排的财政赤字是按照2万3800亿元（人民币，下同，4951.59亿新元）考虑的，这个规模和去年预算赤字规模是持平的。

肖捷指出，除了赤字规模，看一个国家的财政政策是不是积极，还要看到这个国家财政政策在实施过程中是不是能够做到积极有效，是不是有利于经济持续健康发展。

他强调，今年中国实施的积极财政政策仍然保持了较强力度。首先，今年财政支出的规模仍然在继续扩大。今年一般公共预算支出的规模将达到约21万亿元，按同口径计算比去年增长7.6%，这个增幅高于今年预算收入6.1%的增幅。支出强度是不言而喻的。

同时，还安排地方政府专项债券1万3500亿元，比去年增加了5500亿元。今年预算安排的中央基建投资也比去年增加了300亿元。

其次，今年减税降费的力度在继续加大。根据今年的预算安排，全年预计减税8000亿元以上，同时还要降费3000亿元以上。

肖捷表示，这也是实施积极财政政策的应有之义，对于降低制度性交易成本、激发市场主体活力、提高经济发展质量和效益都至关重要。

第三，财政资金使用聚力增效。肖捷指出，在预算安排上，优先支持打好“三大攻坚战”，重点支持深化供给侧结构性改革，保障和改善民生。

同时，也要压减一些无效的和低效的支出，通过优化财政支出结构，提高财政资金的使用效率，更好地体现积极财政政策的聚力增效。

免费阅读30天