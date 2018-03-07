C919第三架客机今年将在上海首飞

中国全国人大代表、中国商用飞机有限责任公司副总经理、C919大型客机总设计师吴光辉日前透露，中国国产大飞机C919第三架客机预计今年年底之前，将在上海浦东机场第五跑道首飞。

据中国新闻网今天（7日）报道，吴光辉是在第十三届全国人民代表大会第一次会议上海代表团全体会议上，透露上述消息。

据报道，C919大型客机是中国首款完全按照国际先进适航标准和主流市场标准自主研发的单通道干线飞机。2017年5月5日，C919第一架客机在上海成功首飞。同年12月17日，C919第二架客机在上海“一飞冲天”。

吴光辉介绍说，到目前为止，两架飞机共飞行了23个架次，“最近有段时间没飞，很多人问我是不是有什么意外，其实我们这很正常。”

吴光辉表示，目前这两架飞机正在进行改装，“第一架正在模拟人在飞机上坐的位置，看他的载荷，还要测空速。今后还要测试一些危险动作，比如失速，并进行一些改装。这些改装不能同步进行。随着试飞深入，我们会在飞机上逐步做一些改装。第二架在上海改装，4月飞到山东东营进行试飞。此后还将进行一系列系统试验，到最寒冷、最热、大侧风等条件下试飞。”

另据《解放日报》等中国媒体报道，吴光辉也透露，C919整个适航取证的试飞过程总共有六架飞机参与，今年也将完成极限载荷静力试验。

中新网引述吴光辉表示，在适航审查上，C919将通过中国民航和欧洲适航当局进行联合审查，确保飞机达到最好、最安全的状态。

据悉，中国民用航空局（CAAC）于2010年受理了C919型号合格证申请。2016年，欧洲航空安全局（EASA）受理了C919型号合格证申请。

吴光辉表示，中国商飞公司正全力以赴地加速C919的研制，目前C919国际国内用户达28家，获815架订单，“说明我们C919是一款受市场欢迎的飞机。”

此外，中国商飞公司今年也计划交付15架ARJ21新支线飞机。中俄联合远程宽体客机CR929的研制也在进行中。

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