史耀斌：加强支持保障力度 更好服务“一带一路”

中国财政部副部长史耀斌今天（7日）表示，中国会继续做好与沿线国家已经签署协定的关税减让实施工作，并促进国际税收协调与合作，推动消除税收政策制定和实施中的税收歧视。

据新华社报道，十三届全国人大一次会议今天举行记者会，邀请财政部官员就“财税改革和财政工作”相关问题，回答中外记者提问。史耀斌在会上作出上述表示。

他表示，“一带一路”倡议提出以来，已得到100多个国家和国际组织的支持。“一带一路”建设正从理念转化为行动，从愿景变为现实，而且不断取得丰硕成果。

史耀斌说：“今后，我们会继续贯彻落实中央的有关决策部署，来加强支持和保障的力度，更好服务‘一带一路’建设。”

他表示，中国会从资金融通方面进一步落实或者夯实其已取得的成就。在融资指导原则、合作谅解备忘录的框架之下，构建长期、稳定、可持续、风险可控的多元化融资体系。

史耀斌说：“我们会继续推进多边和双边的关税谈判，来推动自贸区的建设，务实推动与‘一带一路’沿线国家或地区进行对等的开放，做好与沿线国家已经签署协定的关税减让实施工作。”

同时，中国还会促进国际税收协调与合作，推动消除税收政策制定和实施中的税收歧视，鼓励和吸纳更多的国家和税收辖区，参与税基侵蚀和利润转移项目。

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