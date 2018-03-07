巴音朝鲁：吉林三方向并进开放 补强外贸短板

中国全国人大代表、中共吉林省委书记巴音朝鲁（6日）表示，开放既是吉林省目前的短板也是潜力所在，吉林省正补齐短板，着力构建内陆开放的新高地。

据中新社报道，巴音朝鲁是在吉林人大代表团开放日上，作出上述表示。

对于如何开放，巴音朝鲁指出，吉林省向东、向南、向北三个方向并进的开放通道初步形成。向东，打通了以珲春为前沿，面向东北亚的珲春—俄罗斯扎鲁比诺—韩国釜山的陆海联运航线；向南，以通化国际内陆港为平台，全面对接丹东港、大连港、营口港，融入环渤海经济圈；向北，开通了“长满欧”货运班列，架起了亚欧大陆通商的新桥梁。

至于成效如何，巴音朝鲁表示，珲马铁路口岸2017年完成进口货物250多万吨，同比增长30%；通化国际内陆港开通一年，货物周转量突破500万吨；“长满欧”货运班列货运量增长37倍，位列经满洲里口岸进出境的中欧班列之首。

同时，吉林“一主多辅”的机场格局初步形成，开通国际航线26条，长春龙嘉国际机场跻身千万级机场行列。

巴音朝鲁说：“这些陆海空开放通道，把吉林与世界更加紧密地联系在一起。”目前，吉林省对外经贸交流合作已拓展到了全球185个国家和地区，“一带一路”沿线的65个国家和地区中已有64个与吉林建立了经贸关系。

据悉，吉林省2017年对“一带一路”沿线国家进出口增长9.4%。

巴音朝鲁也表示，珲春国际合作示范区等一批具有开放功能的平台脱颖而出、效应充分释放；一汽集团等一批具有国际竞争力的企业“走出去”步伐加快；跨境电商等新业态迅速崛起。

此外，吉林全省过去五年引进域外资金3.4万亿元人民币（7100亿新元），年均增长17.03%等均体现了吉林开放发展的成效。

巴音朝鲁表示：“吉林不再是大家印象中的传统封闭之地，而是成为‘一带一路’向北开放的沿边通海重要窗口，实现了由开放边缘到开放前沿的根本转变。”

免费阅读30天