民进党高雄市长初选 英派陈其迈胜出

台湾民进党中央今天（7日）公布高雄市长初选民调结果，立委陈其迈在党内初选中胜出，预计下周三（14日）由中执会公告提名名单，代表民进党参选高雄市长。

据联合新闻网报道，陈其迈在初选中获得0.359支持，胜过赵天麟的0.14、林岱桦的0.11与管碧玲的0.05。

据报道，此次民进党高雄市长初选，原本有五位参选人竞争，市长陈菊力挺的立委刘世芳因民调不如预期，日前宣布退选，形成英系色彩鲜明的陈其迈、前行政院长谢长廷子弟兵立委管碧玲、赵天麟，以及在原高雄县区实力坚强的立委林岱桦四强间的对战。

对于上述初选结果，管碧玲表示，漫长的初选，承受很多，她坚持包容，这结果，无怨无悔。她也说，知道大家会伤心，但请不要伤心太久，为高雄，“我们必须团结，我们全力辅选陈其迈委员”。

民进党高雄市立委许智杰表示，陈其迈胜选后，必须低调、谦虚，先向其他参选人请益，倾听他们的意见，进而寻求支持。此外，如何促成党内团结，是陈其迈的首要之务；唯有党内真正团结，才有拼年底大选胜选的基础。

民进党高雄市立委赖瑞隆指出，高雄长期面临的空污、经济、与南北发展差距等问题。胜选者将来要提出对策与解决方案，以及治理高雄的愿景与政策，让民众更有感。

据报道，初选过程各阵营炮火四射、枪口对内。熟悉高雄政治生态的绿营人士说，根据民进党过去的选举经验，只要初选结束，党内人士通常都会团结，支持者也会一致支持党正式提名的参选人。

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