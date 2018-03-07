台警方被爆排班站岗守蔡英文父墓园

今年“二二八”发生“台独”人士到桃园慈湖的蒋中正陵寝，以红漆泼洒灵柩与遗像事件后，据了解，为避免报复事件发生，新北市新店警分局侦查队从3月1日起，在台湾总统蔡英文父亲蔡洁生的墓园轮班站岗看守。

据联合新闻网今天（7日）报道，新店警分局侦查队每日编排勤务，从上午9时到晚上7时，每班二到四人，在蔡洁生墓园站岗看守。派出所也派警力在路口，以酒测为名义拦查可疑车辆；基层对此有怨言。

据了解，除了侦查队外，青潭派出所每天也要派三名警力支援路口拦查勤务。由于勤务繁重人力吃紧，新店警分局其他市区所都要轮流派人支援，粗估七天下来，光是顾墓就将近50人次以上。

不过，分局昨天（6日）突然通知，今天起三天勤务暂停，周六（10日）起再继续。

一名昨天经过被员警拦查的退休员警在面簿贴文表示，员警笑嘻嘻带点尴尬地说，不好意思执行酒驾，并往车内看一眼后就说没事。

该退休员警感叹，一看就知道是怎么回事，“几个屁孩乱泼油漆，就害这辖区警察增添一些无谓的勤务，还不知要守到何时”“这社会就像泼漆后记者会的国旗一般，硬生生的被撕裂成两半了”。

对此，新店警分局表示，日前接获墓园来函，因应清明假期即将来临，有些民众会提前来扫墓，希望警方加派人力在附近疏导交通。

墓园方也表示，先前有扫墓民众反应东西遭窃。应墓园要求，加上担忧统促党人士滋扰，新店警于本月1日开始至4月30日，在北宜路二段等处安排人力巡逻。

据透露，蔡洁生墓园所属的青潭宝塔花园公司，是以清明扫墓法会活动，发文给新店警分局，希望派人交通疏导及人车管制。要求的范围包括墓园周边、北宜路二段、竹林路、四十份产业道路、翠峰路及双峰路沿线，几乎整个青潭地区都涵盖在内。

据报道，台北市前议员、中华统一促进党捍卫队队长李承龙等四人，上周六（3日）曾开车闯入新北市新店山区的蔡英文父亲蔡洁生墓园，被新北市警方发现拦下带返派出所。

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