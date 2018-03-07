财政部副部长：全球房地产税共性安排收入属于地方

中国十三届全国人大一次会议新闻中心于今天（7日）上午8时50分在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请财政部部长肖捷，副部长史耀斌、胡静林就“财税改革和财政工作”相关问题回答中外记者提问。

财政部副部长史耀斌表示，全球房地产税有四个共性安排：

1、按照评估值征税，即按照价值征税。

2、房地产税都有税收优惠，但是具体的方式和水平不一样。

3、属于地方税，收入属于地方政府，地方政府用于满足教育、治安等公共基础提供。

4、房地产税税基确定较复杂，需要建立较完备的税收征管模式，才能征得到、征得公平。

史耀斌回答实录：

谢谢这位记者朋友的提问。房地产税问题确实是目前社会非常关注的问题，它关系到千家万户，涉及到几乎每个人的切身利益。从历史上来看，房地产税作为一个税种，它的历史比较悠久，据我所了解，它最早起源于欧洲。随着时代的发展，个人财富的不断积聚，大多数国家都实行了房地产税制度。刚才这位记者是来自日本，我想日本也有房地产税制度，当然叫法不一样。

既然是一个大多数国家都普遍采用的税收制度或者是一个税种，它必然有它自己的作用，它的作用主要就是调节收入分配，特别是个人财富的集聚，起到促进社会公平的作用。同时，筹集财政收入，用来满足政府提供公共服务的需求。作为一个世界通行的税种，它都有一些共性的制度安排。我归纳了一下，大致有这样四种或者叫四个共性的制度性安排，几乎是每个国家房地产税制度都存在的。

一是所有的工商业住房和个人住房，都会按照它的评估值来征税，也就是按照评估值来征税。

二是在所有国家的房地产税制度安排里面，都有一些税收优惠。比如可以作出一定的扣除标准，或者是对一些困难的家庭、低收入家庭、特殊困难群体给予一定的税收减免等。当然具体的方式不一样，水平不一样，但是都有一些税收优惠。

三是这个税属于地方税，它的收入归属于地方政府。地方政府用这些收入来满足比如说教育、治安和其他一些公共基础设施提供等这样的一些支出。

四是因为房地产税的税基确定比较复杂或者非常复杂，所以需要建立完备的税收征管模式，这样才能够使房地产税征得到、征得公平。

中国到目前为止，还没有刚才我说的、在大多数国家普遍实施的房地产税制度，但是我们几年前也进行过试点，应该说也积累了一些经验。确实，刚才如这位记者朋友所提到的，李克强总理在3月5号《政府工作报告》里提出来要稳妥推进房地产税立法。实际上，在中国共产党十八届三中全会决定里也提出要适时推进房地产税改革，十九大报告也提出要加快建立地方税体系，这些都为房地产税改革作出了部署。

按照中央的决策部署，目前全国人大常委会预算工作委员会、财政部以及其他有关方面正在抓紧起草和完善房地产税法律草案。房地产税总体思路就是立法先行、充分授权、分步推进。按照这样一个总体思路。目前，我们正在设计、完善，同时再进行论证和听取意见。

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