最新研究报告：中国养老公寓市场兴起正当其时

最新研究报告显示，中国养老公寓市场的兴起正当其时，多产业结合将形成闭环优势。未来中国养老公寓的发展将在两个维度上进一步纵深发展。

据中新社报道，仲量联行今天（7日）发布的研究报告称，近半个世纪以来，世界人口老龄化加剧，中国也加速进入老龄化社会。

根据中国国家统计局的数据显示，截至2017年底全国的老年人抚养比达到17.6%，且这一比例还在逐年上升，并在未来五年至10年保持升势。

同时，在中国一线及部分二线城市，一些有条件的老人对于养老服务的需求，从一张养老床位向一套房、一种服务、一种生活方式发生转变，由居家养老向机构养老转变。

加上老年人养老费用的承担者，也就是其子女正处在事业黄金期，因此养老公寓市场的兴起正当其时。

报告认为，未来养老公寓的发展将在两个维度上进一步细分，纵深发展。

一方面，将“活力长者”与“长期照护”人群进行概念上的区隔，养老公寓产品也应由此进行细分。

报告指出，大部分55岁至75岁的长者群体，真正的需求并不是“养老”，而是“退休后的精彩生活和健康管理”；75岁至85岁或以上的长者，才真正出现“养老”需求——即失能半失能和失智老人的护理型养老需求，他们才需要长期照护服务。

另一方面，不同城市对老年公寓产品的需求不同，一线城市和二三线城市也将在不同的产品线上纵深发展。

报告指出，一线城市的养老观念相对超前，养老公寓的发展主要围绕低龄老人“退休生活和健康管理”和高龄老人的“照护需求”，产品类型主要包括嵌入式社区型老年公寓、医养结合的独立养老机构、以及各类照护机构等。

二三线城市则更多以“保险+旅游+养老+住宅”的模式，在满足一部分养老需求的同时，兼顾投资、度假等其他需求。

此外，相关运营商也会进一步细分和整合，行业间的并购更加频繁。资本方、建设方、运营方以及人才培养机构等各方力量联手，资源整合与并购升级，将为养老产业下一步的快速扩张奠定基础。

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