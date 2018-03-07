韩长赋：乡村振兴要投真金白银

中国农业部部长韩长赋今天（7日）表示，乡村振兴要真金白银地投，也要真刀真枪干。

据中新社报道，韩长赋是在十三届全国人大一次会议记者会上，作出上述表示。韩长赋说，乡村振兴战略要抓好“三个重大”。

一是制定重大规划。韩长赋表示，中央有关部门正在编制规划，从产业发展、乡村布局、土地利用、基础设施、公共服务等方面进行谋划，画好一张蓝图，并且坚持一张蓝图干到底。

二是出台重大政策。韩长赋指出，乡村发展还是薄弱环节，需要一系列的支持政策，包括要贯彻“以城带乡、以工哺农”的方针。

三是实施重大行动。韩长赋透露，目前正在谋划和陆续出台一些重大行动，比如要实施农村人居环境整治的三年行动，实施产业兴村强县行动，打好三年精准脱贫攻坚战。

另一方面，韩长赋也在会上描述了他心目中乡村振兴的图景。一是要让农业成为有奔头的产业。搞农业不仅有干头，还要有说头、有看头、有赚头。

二是要让农民成为有吸引力的职业。今后，随着科技进步、产业发展，农民将是一个有吸引力的职业，让农民从身份称谓回归职业称谓，将来想当农民不容易。

三是要让农村成为安居乐业的美丽家园。将来农村人不仅可以享受城里人那样的公共设施、公共服务，而且还拥有优美环境、田园风光。

韩长赋说：“农村将来会成为稀缺资源，会成为城里人向往的地方。当然这要经历一个过程，但是我坚信这一点。”

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