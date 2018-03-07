韩长赋：通过多种方式更好利用闲置农房

中国农业部部长韩长赋今天（7日）表示，闲置农房任其破败是浪费，通过多种方式，使闲置的农房能够更好利用起来。

据中新社报道，十三届全国人大一次会议今天举行记者会。韩长赋在回答记者提问时说，宅基地是属于农村集体所有的，只有具有农村集体经济组织成员身份，才能依法依规取得本集体经济组织宅基地的使用权。这是集体经济组织成员特有的权利，而且原则上是一户一宅。

韩长赋说：“所以，城里人到农村买宅基地，现行法规政策是不允许的。如果城里人买了宅基地，在上面盖一个别墅或者搞个私人会所，那更是不允许的。”

韩长赋同时指出，现在农村有不少闲置农房，只有过春节了才有人回来住一段时间。闲置农房放在那里，任其破败，是一个很大的浪费。与此同时，很多城里人到农村创业发展，对利用闲置农房有需求。

他说：“如果能把闲置农房利用好，既可以给农民增加财产性收入，又能够给到农村创业的人员提供创业场所，这个问题确实值得研究。”

韩长赋指出，中国农村承包地已经实现了“三权分置”，这可以借鉴引用到宅基地以及闲置房的使用上。今年“一号文件”提出要完善农民闲置宅基地和闲置农房政策，探索宅基地“三权分置”。

他表示，就是在坚持宅基地所有权属于农民集体、资格权属于集体经济组织成员的基础上，适度放活宅基地的使用权。通过多种方式，使闲置的农房能够更好利用起来。

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