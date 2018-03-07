青海超过八成野生动物栖息地已纳入自然保护地管理

青海省林业厅今天（7日）透露，目前该省超过八成野生动物栖息地已纳入自然保护地管理，雪豹在内的多种珍稀濒危动物种群数量逐年增加。

据中新社报道，青海是全球高海拔地区生物多样性最集中的地区之一，拥有陆生脊椎野生动物499种，占中国的10.26%。该省目前已建立三江源、可可西里、青海湖、祁连山等11处国家级、省级自然保护区。

青海省林业厅厅长党晓勇介绍说，通过全面加强自然保护区建设，织牢织密生物多样性保护网络，青海省64%的高原重要湿地生态系统、30.7%的森林、85%的野生动物栖息地，已纳入自然保护地管理。

据报道，近年来在青海，诸如雪豹、金钱豹、水獭等旗舰物种或指示性物种，均被红外相机或者牧民拍摄到。此外，牧民救助受伤雪豹及其他野生动物的事例也不鲜见。

相关数据显示，在可可西里，藏羚羊已从20世纪90年代的不足2万只，恢复到6万余只；青海雪豹初步估算数量在1000只以上。

此外，青海湖每年近10余万只水鸟迁徙停留，特有物种青海湖裸鲤资源量由不足3000吨恢复到8万吨。极度濒危物种普氏原羚野外种群数量与大熊猫持平达到2010只。

青海省玉树藏族自治州囊谦县货运司机丁增说：“最近几年我们从青海西宁往西藏昌都跑长途货运，在路边经常可以看到狼、黑颈鹤、藏狐等”“遇到野生动物时，也不会像以前按喇叭（惊扰）。”

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