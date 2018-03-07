可御20年一遇洪水 澳门内港拟建1.5米高防洪墙

澳门特区政府海事及水务局今天（7日）称，特区政府计划优化现有内港“见缝施堵”的防洪设施，决定采用可抵御20年一遇洪水标准，在妈阁航海学校至林茂塘海港楼一带，兴建约1.5米高的防洪墙。

据据中通社报道，海事及水务局及水务局、工务局及民署代表，今天与内港码头业界举行会议，介绍内港区的防洪排涝优化措施。

海事及水务局局长黄穗文表示，特区政府一直十分重视内港水患问题，为长远解决内港水患问题，工务部门正推进在湾仔水道口建设挡潮闸，以抵挡200年一遇的洪水。

然而，相关项目至少需要数年时间才能完成。在这段期间，为了进一步提高内港整体防洪及排涝能力，特区政府委托科研单位在原有防洪设施的基础上，开展了优化方案的研究。

珠江水利科学研究院副院长谢宇峰介绍了优化方案的研究结果。根据国家现行规范标准，结合内港的地形、现有防洪设施、可行性和建设投资比较等分析，决定采用可抵御20年一遇洪水的标准，对应高程为三米(即潮高4.8米)。

工程南起妈阁航海学校，北至林茂塘海港楼，长度约2.13公里，包括建造约1.5米高的半活动式、全活动式及钢筋混凝土防洪墙。

与此同时，政府将沿内港岸线布置13座固定式泵井，加强排涝能力，以及完善各排水口防倒灌设施。

内港码头业界代表希望政府在制订方案时，除了进行专业研究和数据分析外，也要考虑各码头的实际经营环境，以及施工前需要充分沟通和协调，尽量减低工程对业界的影响。

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