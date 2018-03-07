香港九巴先解雇四名罢驶车长后暂缓 林郑：处理有改善空间

香港最大的专营巴士公司九龙巴士（九巴）发生劳资纠纷事件。一名车长早前为争取改善员工权益发起罢驶行动，参与罢驶的三名车长及发起人遭九巴解雇，双方会面后九巴宣布暂缓解雇。香港特首林郑月娥今天（7日）回应事件，指九巴在处理上有改善空间。

据中通社报道，林郑今天从北京返回香港。她在机场会见传媒时表示，港府很重视劳资关系，也都会竭尽所能介入调停工作，确保劳资关系可以互动，良性发展。这件事虽未完全掌握细节，但看来是巴士公司在处理上有可以改善的空间。

据报道，上月24日发起罢驶行动、争取资方改善员工权益的九巴“月薪车长大联盟”召集人叶蔚琳，连同参与罢驶的丈夫刘卓恒，以及另两名车长，昨天（6日）都接到九巴发出终止雇用通知，指他们擅自离开工作岗位或停驶，对乘客安全构成威胁。

不过，九巴在双方会面后宣布暂缓解雇。

九巴传讯及公共事务部副主管林子豪称，公司管理层与四名车长会面，是想提醒他们有上诉机制，会由一个委员会作独立评断，就离职解雇事宜作出覆检。

“月薪车长大联盟”早前曾指出，不满九巴只和部分工会商讨出新的薪酬调整机制。

据报道，九巴2月21日提出薪金优化方案，由原本约1.1万元（港元，下同，1800新元）的底薪，并入两项奖励金，使底薪增至约1.5万元。

不过，由于九巴不同时期入职的车长薪金有不同计法。2004年6月以后入职的月薪车长，由于本身已没有双粮，在薪酬调整方案下受惠有限。

叶蔚琳昨晚在车厂外向传媒表示，自发起罢驶后，九巴一直安排她在上班日留在车厂，没有再驾驶巴士，形容坐在车厂是虚耗光阴，已预料会被解雇。不过，暂未能接受以这种方式被解雇。

香港特区政府劳工及福利局局长罗致光表示，九巴已与有关雇员沟通，并展开上诉程序。劳福局、运输及房屋局、劳工处和运输署会密切关注事态发展，希望资方谨守劳工法例。

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