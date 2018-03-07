台62岁妈妈66分钟顺产男婴 创全台自然产最高龄纪录

台北长庚医院今天（7日）宣布，一名62岁产妇2月底在该院顺产下一名男婴，创下台湾自然产孕妇的最高年龄纪录。巧的是，男婴与36岁的姐姐同月同日出生。

中通社引述长庚医院妇产科主任萧胜文在记者会中表示，女性一般生殖年龄约为20至45岁，若怀孕时已经满35岁则称为高龄产妇。今年62岁的吴女士早在36年前就生下大女儿，此后就工作忙碌未再怀孕，直到退休后有较多空闲时间，透过人工授精顺利怀孕。

在生产过程中，医疗团队提早主动进行无痛分娩，让高血压的吴女士没有经历产痛，从进入产程到生产完毕仅花66分钟，产下一名2930公克的男婴，恢复也比剖腹产迅速。

萧胜文说，吴女士怀孕期间，一度有胎位不正、妊娠糖尿病和妊娠高血压等状况。但产后除了宝宝相当健康外，妈妈恢复也非常迅速，甚至能够全母乳哺喂。

台卫生福利部桃园医院妇产科医师刘政贤表示，虽然高龄受孕在医界是可行的，但颇受争议，因此并不推崇。因为这样不仅对母亲和宝宝的健康风险都较高。此外，孩子成长后，母亲可能已七八旬，恐怕会造成孩子心灵负担。

吴女士则笑说，对于生孩子，她从来都不觉得年龄是个问题，不会自我设限；产前就积极运动、补充营养。此外，宝宝和今年36岁的大女儿同月同日生，让全家人都惊喜不已。

据文献显示，目前全球罕见的高龄产妇几乎都是剖腹产；全球最高龄的孕妇是印度一名72岁妇人，经剖腹产生下一名男婴。台湾五年前也有一名62岁产妇剖腹生下一对双胞胎。

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