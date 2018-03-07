马英九下乡看“失业部长”龙应台生活 乡亲又惊又喜

台湾前总统马英九卸任后人气旺，所到之处都受到热烈欢迎。前文化部长龙应台昨晚（6日）在面簿贴文和照片，透露马英九低调下乡到屏东看她这“失业部长的生活”；早晨先到市场大啖大肠面线和肉羹，又到隔壁水果摊帮忙叫卖水果，让乡亲又惊又喜，热情相拥合照。

据中通社今天（7日）报道，龙应台在文中并没有写出马英九的名字，只写道“这个人”知道她刚刚完成书稿，说要下乡“看一下失业部长的生活”，龙应台便带马英九感受一下“她的普罗旺斯（小城、乡村生活）”。他们避开媒体，一起走路去菜市场。

龙应台写道，清晨7时先到菜市场吃一碗大肠面线，之后又加了一碗肉羹，看到隔壁水果摊水果特别漂亮，想不到马英九当场叫卖了起来。

乡亲们发现了涌过来开心拍照。一个戴斗笠的乡亲用力挤过来，抓住马英九的手，极其认真地说，“太辛苦，太辛苦了。”

龙应台表示，他们之后又到悠玛部落的小学去看木棉树；几位正在上体育课的小学生发现了，突然小鹿似地奔过来。此时，马英九露出亲切的笑容，不知说了一些什么话，逗得这群学生全笑得前仰后合。

据报道，龙应台在面簿上分享自己带着马英九体验一天“失业部长的生活”，不少网民看到后纷纷给予正面回应，留言表示“台湾难能可贵之处，‘平民’（龙应台）和前‘总统’可以一起，不违和不做作”

也有网民称，“怎么看都觉得很温馨”“美好动人的友谊”“觉得很温馨”“很自然的真性情”“马英九’真是一道移动中的风景，走到哪里都增添艳丽！”

另一方面，据报道，其实昨天就有人在屏东竹田的天使花园看到马英九与龙应台的身影。天使花园主人陈宏志说，马英九很低调，龙老师特别带他来看文心兰。

另一名网民则兴奋地在面簿上写道：“第一次和马英九零距离拍照，真是吓死宝宝了，还和他握手，有够给他害羞”。

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