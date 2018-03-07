许其亮张又侠：国家和军队取得历史性成就根本在于习核心坚强领导

据新华社报道，解放军和武警部队代表团5日下午分组审议政府工作报告。中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮，中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠分别参加小组审议。

据报道，代表们认为，这次会议是新时代新征程上召开的一次十分重要的会议。李克强总理作的政府工作报告，充分贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，反映新时代经济社会发展开局开新的战略要求，是个高举旗帜、求实务实、开拓创新的好报告。

许其亮指出，过去5年党、国家和军队各项事业取得历史性成就和变革，根本在于习主席这个党的核心、军队统帅、人民领袖的坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学引领。新时代新征程，全军要高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，围绕学懂弄通做实抓好党的十九大精神学习贯彻，奋力当好时代答卷人，做新时代的坚定者奋进者搏击者。要牢固确立习近平强军思想在国防和军队建设中的指导地位，强化“四个意识”，坚定“三个维护”，深入推进政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，全面加强练兵备战，提高打赢能力，切实担当起党和人民赋予的新时代使命任务，朝着实现党在新时代的强军目标、全面建成世界一流军队迈出坚实步伐。

张又侠指出，过去5年党、国家和军队各项事业取得历史性成就、发生历史性变革，根本的在于有习主席这个党的核心、军队统帅、人民领袖的坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想这个旗帜的引领。我们要突出抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习贯彻，强化“四个意识”，增强“四个自信”，坚决维护权威、维护核心、维护和贯彻军委主席负责制。要聚焦主责主业全力以赴抓好备战打仗，下气力解决制约战斗力建设的重难点问题。要贯彻新时代党的建设总要求，大力加强军队党的建设，推进全面从严治党，全面彻底肃清郭伯雄徐才厚流毒影响。要改进和创新思维理念、制度机制、工作方法，加快推进国防和军队现代化建设。

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