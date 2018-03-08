政协委员霍启刚：小部分人言行不代表香港青年人

“第一次在人民大会堂听政协报告和政府工作报告的感觉很震撼。”全国政协委员、霍英东集团副总裁霍启刚这样描述他的参会状态。

据北京青年报报道，昨日，霍启刚接受该报记者专访，他建议香港青年抓住粤港澳大湾区建设的机遇，更快融入国家发展大局。

谈到香港青年工作，霍启刚表示，小部分人行为不代表香港青年。针对记者的提问：一些香港青年人因为极端言行受到两地舆论关注，怎么看待这种现象？

霍启刚说：我的观点，第一，这些事情确实发生了。第二，我坚信这些只不过是极小部分人的行为，并不代表广大的香港青年人。大部分香港青年还是爱国的，想让香港好、国家好。大部分青年愿意发挥建设性的作用。比如我在香港做青年人交流实习计划时，看到他们在实习回来后分享他们在内地实习的经历，都开心。离开内地之前，他们还会和内地同事抱着痛哭，不舍得离开。我有时候挺难过的，作为香港的一分子，有时候看到一些连带指责香港和香港年轻人的声音，其实挺想去解释、去辩护的，但是也没办法说那么多。我们不应该把焦点放在负面的极端行为上，人们越关注越会让他们觉得自己的行为有回响，还要做。我们的责任就是要多宣传正面的消息和交流成功的例子。

免费阅读30天