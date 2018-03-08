中国两会今日看点：外长答记者问 10余代表团开放团组会

3月8日上午，中国十三届全国人大一次会议举行代表团全体会议，审查计划报告和预算报告，推选监票人；下午举行代表小组会议，审查计划报告和预算报告，召开主席团第二次会议。
据中新网报道，8日上午9时，北京、河北、黑龙江、浙江、湖北、广西、四川、贵州、西藏、陕西、澳门开放团组会议。下午15时，湖南开放团组会议。
政协会议方面，8日上午9时，全国政协十三届一次会议举行第二次全体会议，听取关于中国人民政治协商会议章程修正案(草案)的说明，委员进行大会发言；下午15时，举行小组会议，审议政协章程修正案草案。
8日有两场记者会，上午10时，十三届全国人大一次会议新闻中心将在梅地亚中心举行记者会，邀请外交部部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。
下午15时，全国政协十三届一次会议新闻中心将在人民大会堂新闻发布厅举行记者会，邀请部分政协委员谈推动经济高质量发展。这些政协委员包括：
杨伟民 全国政协委员，中央财经领导小组办公室副主任
胡晓炼 全国政协委员，中国进出口银行董事长、党委书记
陈晓华 全国政协委员，农业部原副部长
钱颖一 全国政协委员，全国工商联副主席，清华大学经济管理学院院长
宁高宁 全国政协委员，中国中化集团有限公司党组书记、董事长
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