广东茂名高新区获国务院批复为国家级高新区

中国广东省茂名市政府消息，中国政府网7日发布国务院公告，同意茂名高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区，实行现行的国家高新技术产业开发区的政策。

据中新网报道，根据批复，茂名高新技术产业开发区升级后规划面积为9.81平方公里，由三个区块组成。区块一规划面积7平方公里，四至范围：东至高水一级公路，南至共青河支渠，西至工业大道，北至茂名园林局苗圃场；区块二规划面积2.36平方公里，四至范围：东至茂名港大道，南至下海村，西至海堤，北至峙仔村；区块三规划面积0.45平方公里，四至范围：东至岭脚村，南至博贺新港区，西至海堤，北至旭岚村。

批复要求，茂名高新区晋级之后，要按照中共中央、国务院决策部署，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全面实施创新驱动发展战略，按照布局集中、产业集聚、用地集约、特色鲜明、规模适度、配套完善的要求，完善管理体制和运行机制，集聚科技创新资源，大力提升自主创新能力。要优化创新创业生态，深入推进大众创业、万众创新，大力培育新产业、新业态、新模式，促进传统产业提质增效，努力成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。



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