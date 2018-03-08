台退役中校被检举泄漏国安局名册给大陆

从台湾国防管理学院退伍的陆军中校蓝彦逸，被检举遭中国大陆情治单位吸收，安排进东莞纺织厂担任月领九万薪水的台籍干部，涉把台国安局名册等资料交给大陆，另涉企图接触台国安、军情人员意图发展组织。高雄高分检日前指挥屏东宪兵队发动搜索约谈，蓝男到案后承认交付名册给大陆，但否认在台发展组织，检方讯后请回但限制住居。

据苹果日报报道，现年五十六岁的蓝男自国防管理学院企管系正期班毕业后，一直在国防管理学院内担任排长、连长等职务，直到一九九六年官拜中校退役。国防部昨天表示，无现役军人涉案。

据报道，蓝服役期间带过不少学生，在各军种都有人脉，退伍后赴大陆发展遭大陆情治单位锁定，先由当地公安安排饮宴，还招待到有女陪侍场所续摊，发现蓝男对女性投怀送抱乐此不疲，再加以金钱利诱，安排他进入东莞一家纺织厂担任经理，月薪约新台币九万元。

屏东宪兵队去年接获检举，蓝男除当高薪台干外，还涉不定时提供从台湾搜集到的公务单位或军方数据给对岸情治机关，但前年起蓝男疑因同学、故旧相继退役，能取得的资料越来越少，蓝男疑为此回台定居屏东，并透过管道希望与国安局、军情局等现职人员接触，但尚未与目标对象碰面，就遭中国籍前女友跨海向台湾军检单位检举。

宪兵队搜证一年余，上月报请高雄高分检指挥前往蓝男屏东住处搜索，查扣到笔电、随身碟等储存装置，蓝男到案后坦承曾交付国安局、军情局等单位名册给对岸人士，但辩称名册都是化名，不属军事机密，返台后也没有实际发展组织等。

检方讯后认为蓝男态度配合，谕知请回，将进一步过滤蓝男计算机档案，厘清蓝男交付名册是否属军事机密及密件等级，后续将依《刑法》外患罪及违反《国安法》方向侦办。

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