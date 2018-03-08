香港迪士尼2017年连续第三年亏损

据人民网报道，日前，香港迪士尼公布2017年全年业绩，相比几个月前华特迪士尼公司公布的同期报告里亮丽的数字，这个世界上第五座迪士尼乐园并未能一改过去两年营收上的颓势。

据该份业绩报告显示，2017年财年，香港迪士尼的亏损进一步扩大到3.45亿港元，继2015年、2016年后，连续第三年亏损。

而前两年分别亏损1.48亿港元和1.71亿港元。事实上，自2005年正式开园之后的7年里，香港迪士尼乐园的营收并未有太亮眼的表现，直至2012年才开始实现盈利，但在2015年却再度陷入亏损的泥潭，由此前的3.32亿港元纯利变成全年亏蚀1.48亿港元，而这之后的两年亏损的幅度进一步扩大。

由盈转亏，究其原因，无疑受到当年香港旅游业整体下滑的直接冲击，不过，伴随香港旅游业在2017年初重拾回升势头之后，访港旅客在2017年末打破连续三年的下跌局面，实现3.2%的同比升幅，然而香港迪士尼乐园的游客却只有微小的增幅。无可否认的是，上海迪士尼度假区的开园在很大程度上分流了内地游客，不过，长期被外界诟病位置偏、面积小、设施少，香港迪士尼运营能力的下降却也是其营收下滑的因素。



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