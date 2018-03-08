港七警案：三警申上诉许可 辩方质疑曾健超未能认出袭击者

香港七名警员于2014年占领运动执勤期间，于金钟添马公园“暗角”殴打曾健超，而被裁定袭击致造成身体伤害罪成，七人同被判囚两年。

据香港01报道，七警先后已就定罪及刑期提出上诉，并获上诉庭批准保释等候上诉。上诉庭今（8日）处理余下3警，即白荣斌、陈少丹及关嘉豪的上诉许可申请，有律师质疑曾健超根本未能认出袭击者。

代表白荣斌的资深大律师黄敏杰指， 从苹果日报的新闻片中可见白于案发时穿的粉红色及灰色间条上衣，而仔细看时，其实可见到间线中有一幼细红线，惟证物相片却没有呈现，故认为原审法官错误接纳证物新闻片及相片。黄又指，粉红间条及灰色间条的比例为1比3.5，惟相片及新闻片却未有一致地显示。

而代表陈少丹的资深大律师郭莎乐则指，警方未有安排其他戏子供事主曾健超认人，而陈在认人时，一直紧闭眼睛及拒绝向前望，可见他非自愿。郭指，曾健超认人时更需要摀低身认，故认为曾根本未能认出袭击他的人。

案中被告49岁的总督察黄祖成、30岁的高级督察刘卓毅、43岁的警长白荣斌、39岁的警员刘兴沛、32岁的陈少丹、33岁的关嘉豪及37岁的黄伟豪，去年2月14日被裁定袭击致他人受伤罪成，同被判囚两年，及后各人先后获准保释外出等候上诉。





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