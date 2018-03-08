抗议日本驱逐渔船 台统派团体：“请求解放军保护” 

台湾渔船在台日重叠海域违规作业，遭日本以水炮驱逐。爱国同心会等团体今天为此事前往日本台湾交流协会抗议，批评日本“蛮横的强盗行径”，并丢掷两颗鸡蛋；爱国同心会会长周庆峻并高喊“中国人不能被欺侮”，主张若蔡政府不能保护台湾，“请求中国解放军来保护台湾老百姓”。

据自由时报报道，台湾苏澳籍渔船“东半球28号”于3月3日、4日在台日重叠海域作业，遭日本公务船以水炮驱赶，该渔船出航违反台湾相关规定，不过台外交部长吴钊燮说明，日方的做法过当，已向日方提出严正抗议。

不过中华保钓协会、爱国同心会、中华全球华人琉球之友协会与台湾人民抗日协会等统派团体约15人今天为表不满，前往日台交协抗议，批评日本“蛮横的强盗行径”，抗议团体准备两盒鸡蛋，但在警察劝阻下，最后丢掷了两颗鸡蛋。

抗议团体开着爱国同心会与“拔烂菜救中华”宣传车，手持“还我渔权”、“枪毙日本走狗”与“恭请大陆海军保护台湾渔民”等旗帜，高喊“护我渔权、日本蛮横、严厉谴责、侵门踏户”口号谴责日本。

周庆峻嘶吼说，在新闻上看到台湾老百姓被欺负非常气愤，敬告日本政府“不能欺负我们中国人”，他主张若蔡政府不能保护台湾，“请求中华人民共和国解放军来保护台湾老百姓”。中华全球华人琉球之友协会理事长连石磊也说，若日本政府一再三侵门踏户，抗议绝不终止。

日台交协派出代表出面接下抗议书，抗议民众随后也前往台外交部抗议，要求外交部“硬起来”，外交部亦由台日协人士代表接下抗议书。

免费阅读30天