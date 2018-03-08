中财办副主任杨伟民:经济增长有起伏是正常的

中财办副主任杨伟民今天（8日）下午在政协记者会上回应经济是否会稳中趋缓时表示，一般而言，经济发展特别是追赶型国家前期发展速度较快，但当转而提升质量时，增长速度下行是“必然趋势、必然规律”。

据中国网消息，杨伟民说，现在需要强调的是稳中求进要作为整体来把握，不是说哪些方面要稳，哪些方面要进。经济工作当中的任何一项任务，比如说保持经济稳定增长、推进供给侧结构性改革、防范化解金融风险、积极稳妥地处置地方政府债务，以及促进房地产市场健康发展等等，各项工作都要坚持稳中求进。

至于稳中趋缓是不是不可避免的趋势？杨伟民说，经济发展是有规律性可循的，一般来讲，特别是追赶型国家，在追赶的前期，经济增长速度都是比较快的。但是当量积累到一定程度以后，质的提升就必然要提到日程上来。相对于以量的扩张为主的阶段，在质的提升阶段，增长速度下行可能是一个必然趋势、必然规律。趋缓是一个长期的过程，是从阶段性角度来看，而不是从短期经济周期来看。在这个长的过程中，可能在某些时点上有一些起伏，这都是正常的。

杨伟民表示，不在乎说某一年增长速度提高了几个点或者某一年某个季度下降了零点几个百分点，对此没有必要大惊小怪，也没有必要惊慌失措，应该保持平和的心态，朝着高质量发展这个大方向持续努力。

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