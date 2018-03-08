李稻葵：严防金融重大波折 提前应对老龄化等基本问题

2018年到2050年中国经济的“马拉松”怎样才能跑得好、跑得漂亮？中国全国政协委员、清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵建议关注三点：严防重大波折、不断提前解决一些制约未来发展的基本问题、善于用好正常的经济波动。

中新社报道，全国政协十三届一次会议第二次全体会议8日在北京举行。李稻葵作大会发言，以马拉松为比喻，谈中国经济如何实现高质量发展。李稻葵指出，首先，“绝不摔跤、崴脚、岔气”，严防重大波折。当前中国面临的经济金融风险主要有两个，一是实体经济负债规模较大，且隐含较多不良负债，应利用好当前宏观经济企稳向好的时机，及时清理。二是中国金融资产的流动性太强，会导致整体金融体系的稳定性较差。要从根子上改革，调整金融产品结构，引导储蓄者直接持有流动性低一点的债券或其他金融证券，提升金融稳定性。此外，重大波折也可能来自于中国经济的供应链对外依赖度非常高。要从现在开始，适当减依赖度、增多元性、增储备。

其次，“边跑边提前补水”，不断提前解决一些制约未来发展的基本问题。例如劳动力素质问题。要具有前瞻性地加大教育投入，尤其初中以及高中阶段基础性教育，不仅提高数理化等硬知识，更重要的是人工智能和技术所难以复制的人文社会等综合软素质。对于人口老龄化问题，短期应适当地鼓励人口生育，更重要的是要有彻底的思维转变；老龄人口有“含金量”，应通过改革，鼓励他们自愿参与社会劳动，化压力为动力。

第三，“利用好马拉松路线的上坡、下坡”，善于用好正常的经济波动。经济形势好的时候，加强监管，帮助金融体系“排毒”，提高效率；当经济不好的时候，多做一点公共投资，多补短板。

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