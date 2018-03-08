胡晓炼：接管安邦是不让“黑天鹅”飞起来

（早报讯）中国保监会上月出手接管涉违法经营的安邦集团，引发外界对当局监管规则和尺度的关注。全国政协委员、中国进出口银行董事长胡晓炼认为，监管部门采取的是“拆弹”之举，但当局处置风险并非一刀切，直接接管仅是针对“极端情况”化解风险。

曾任央行副行长的胡晓炼今天在全国政协“推动经济高质量发展”主题记者会上发表上述看法。她在答复媒体就保监会接管安邦一事的提问时说，一些机构在经营过程中出现异化，将保险公司做成资产投资公司，尤其“个头儿”较大的机构，一旦发生风险，将对市场带来较大影响。

她因此认为，监管部门采取强而有力的措施化解风险，是“拆弹”之举，不让“黑天鹅”飞起来，也不让“灰犀牛”冲出来。

针对接下来是否将有更多违规企业被当局接管，胡晓炼说，监管当局实际上是采取分类施策，并非一刀切。

她举例说，对杠杆率过高的企业，可督促它主动降杠杆；对脱离主业跑偏的企业，可督促它回归主业；对有违法行为的，就由司法处置；至于极端情况，则由监管当局直接接管，“针对不同情况有针对性分类施策，把风险化解和处置做得非常平稳，就不会再产生重大风险”。

她乐观评估，上述风险动摇整个中国金融体系稳定的情况不会发生，因为中共中央与国务院如今对风险防控高度关注。

她指出，监管机构及早堵住漏洞，才可确保一个机构的问题不会变成多个机构的问题，避免“从一只狼弄成狼群”，最后带来系统风险。（林展霆 北京报道）

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