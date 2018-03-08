港府下周启动《国歌法》立法程序

（早报讯）香港特区政府下星期将向立法会提交《国歌法》本地立法文件，并在3月11日立法会补选后启动有关立法程序。据悉，违反《国歌法》最高罚款5万港元（8400新元）及监禁三年；港府将研究如何把中小学的国歌教育纳入条文内。

消息透露，有关草案将规定，任何人在公共场合公开故意贬损国歌，要负刑责；本地立法将列明奏唱国歌的场合，包括国庆、七一回归日、重要赛事等；罚则会参考现行《国旗及国徽条例》。

至于“二次创作”国歌如何处理？消息表示，需再研究。立法会政制事务委员会本月23日将讨论，港府期望今年7月可完成草案首读，有关文件不会涉及立法细节，只提及立法原则及方向。

由于中国大陆的《国歌法》列明“国歌纳入中小学教育”，消息指，目前不少香港学校已有教导学生国歌，本地立法时将以大陆《国歌法》为基础，讨论如何演化为香港本地法律。

对于所谓“贬损”的定义，身兼行政会议成员的资深大律师汤家骅认为，相信大家已认同何谓贬损或侮辱，包括涉及更改歌词、以侮辱性言词代替歌词等，执法上不会有困难，港人母需过份担心轻易被控。

泛民的教育界立法会议员叶建源表示，目前不少中、小学都有教唱国歌，没必要以法律形式规定，应按照香港教育界的传统，由教育局透过课程指引形式作出相关规定；公民党党魁杨岳桥则要求港府进行全面咨询。

多名在北京出席全国“两会”的港区代表均支持尽快进行《国歌法》本地立法，但担心问题将比高铁“一地两检”更复杂，因此内容不应太技术性及太具体。（香港特派员易锐民报道）

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