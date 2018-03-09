2月中国CPI同比上涨近三个百分点

2018年2月份，中国居民消费价格（CPI）同比涨幅时隔一年后重返“2时代”。

据中新社报道，中国国家统计局9日发布的数据显示，2018年2月份，中国CPI同比上涨2.9%。其中，食品价格上涨4.4%，非食品价格上涨2.5%。1-2月平均，CPI比去年同期上涨2.2%。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆指出，2月份CPI涨幅扩大主要受春节“错月”影响。今年春节在2月份，而去年在1月份，春节“错月”致使2月份的对比基数相对较低，加之春节前后食品和服务价格环比上涨导致CPI同比涨幅扩大。

具体而言，一方面，全国大范围降温天气影响了部分农产品的生产和运输，加之春节期间需求和消费量增加，食品价格上涨明显。同时，春节前后出行人员增多，推动交通旅游价格上涨。此外，春节期间城市务工人员集中返乡，人工费上涨，车辆修理与保养、理发和家庭服务价格上涨，带动CPI上涨。

据测算，在2月份2.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.1个百分点，新涨价影响约为1.8个百分点。

绳国庆表示，考虑到“节日因素”消退，预计3月份CPI同比涨幅将有所回落。

交通银行首席经济学家连平也认为，2月份CPI同比涨幅明显走高，但主要是春节错位因素导致的低基数效应所致，市场供求等因素并没有发生明显变化。他预计，2月份CPI同比涨幅很可能就是2018年内物价的高点。

展望后市，连平指出，2018年物价仍将温和运行，通货膨胀卷土重来的可能性很小，全年CPI涨幅预计在2%左右。

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